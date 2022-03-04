Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook в России

Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в Роскомнадзоре, с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. В последние дни Facebook ограничил доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру». Действия Facebook нарушают закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Фото: Максим Платонов (архив)

С 25 февраля Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook. Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел РФ признала сеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека и граждан России. В тот же день ведомство начало замедлять трафик Facebook в стране.



Дарья Акимова