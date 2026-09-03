В Казани из-за падения опоры приостановлено движение некоторых трамваев и троллейбусов
Временно остановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 6, 7 и троллейбусных №1, 2, 13
В Казани на участке ул. Ямашева — Мусина упала опора контактной сети, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранс».
В городе временно остановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 6, 7 и троллейбусных №1, 2, 13.
На месте работают аварийные службы предприятия для устранения повреждений. Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты в обход участка. Сроки восстановления движения не уточняются.
UPD на 11.04 мск: Движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 6, 7 восстановлено.
Напомним, ранее сообщалось о возможных ограничениях движения по улице Хади Такташа в Казани из-за кинофестиваля.
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