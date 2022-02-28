«Жители Киева, вы можете беспрепятственно покинуть город»: Минобороны России

Министерство обороны России обратилось к мирным жителям Киева. Им заявили, что они могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев — Васильков, которая открыта и безопасна для движения, пишет «РИА Новости».

— Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве «живого щита» для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы, — заявили в Минобороны РФ.

Также напомнили, что Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам. Мирному населению Киева ничего не угрожает, в очередной раз заверили в Минобороны РФ.

В ведомстве обратили внимание, что киевские власти распространяют информацию о том, что в столице Украины якобы орудуют группы «российских диверсантов». Кроме того, они утверждают, что «город блокирован».

Фото: function.mil.ru

— Реальная обстановка следующая. В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению, — рассказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры страны, сообщили в Минобороны РФ сегодня утром.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.