Минобороны: два украинских аэродрома поражены высокоточным оружием

Российские войска сегодня нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, сообщили в Минобороны РФ.



По данным министерства, были поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Российские вооруженные силы поразили 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи. Уничтожены 395 танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, информирует «РИА Новости».

Вчера в Минобороны РФ заявили, что российская оперативно-тактическая авиация поразила шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил.

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Маргарита Головатенко