Путин: «В такие минуты я лакец, дагестанец, чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин...»

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности страны и прокомментировал ход специальной военной операции на Украине, о которой он объявил 24 февраля. По его словам, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела.

— Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм, — заявил глава государства.

Путин рассказал, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом. От этого убеждения он отказываться не собирается:

— Я — русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня — Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я — лакец, я — дагестанец, я — чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Все более чем 300 национальных и этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного и многонационального народа России. Вместе с тем никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской, националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, — сказал он.

По словам Путина, на Украине действуют неонацисты, которые издеваются над пленными.

— Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они [националисты] размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов. Вместе действуют именно таким образом с самыми крайними бандитами <...> Наши военные отмечают такие факты, когда в городах народных республик Донбасса — в Северодонецке, Лисичанске, других — жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий, а в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжелую технику — пушки, танки загоняют, на крышах и на верхних этажах расставляют пулеметы и снайперов. Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины, — рассказ президент.

Путин добавил, что сотни иностранцев пытаются покинуть зону боевых действий. Некоторых их них берут в плен:

— Фактически держат в заложниках, тянут время. Или предлагают эвакуироваться через Львов, в Польшу. То есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску. Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновений, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну, националисты не дают этого сделать, — уточнил Путин.

Затронул глава государства и тему выплат семьям погибшим. Их семьям выплатят беспрецедентно большие суммы — почти 7,5 миллиона рублей:

— Наш долг поддержать семьи наших погибших и раненных боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России. Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будет перечислено предусмотренное по закону страховое обеспечение и будет обеспечено единовременное пособие — это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибших. Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции в размере 5 миллионов рублей. Все военнослужащие, раненные при проведении операции, также получат соответствующие выплаты. Имею в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травмы или контузию. Если военнослужащий, проходивший службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию. Все эти меры уже предусмотрены законом. Вместе с тем также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующих в операции и получившим ранения, — по 3 миллиона рублей, — заявил Путин.

Президент РФ напомнил, за что сражаются наши солдаты за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины:

— Чтобы никакая «анти-Россия», годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время. Наш народ гордится своими Вооруженными силами, — заявил Путин.

По его словам, спецоперация на Украине идет в строгом соответствии графику, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются.

Специальная военная операции длится уже восемь дней. Сегодня прошел второй раунд российско-украинских переговоров.