Глава исполкома Бавлинского района сообщил о гибели военного из Татарстана во время спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Татарстана, младший сержант Станислав Герасимов. Об этом сообщил глава исполкома Бавлинского района РТ Ильяс Гузаиров.

— Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, младшего сержанта контрактной службы Станислава Герасимова. Он погиб при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации. Станислав выбрал для себя непростой и благородный путь защитника Мира. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине, — написал он в своем Instagram.

От имени бавлинцев Гузаиров выразил соболезнования матери, жене, сыну и братьям погибшего.



В спецоперации на Украине погиб и уроженец Нижнекамска Ильнур Сибгатуллин. 3 марта во время церемонии прощания представитель командования ВДВ РФ Михаил Давыдов предложил увековечить имя павшего защитника Отечества, установив мемориальную доску на его доме или назвав в честь него одну из улиц города. Подробнее о том, как в Нижнекамске простились со своим героем, — в репортаже «Реального времени».

Татьяна Демина