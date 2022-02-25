Президент Украины Зеленский объявил о всеобщей мобилизации в стране

Согласно документу, опубликованному в ночь на пятницу на сайте украинского лидера, мобилизация проводится в Киеве и всех областях Украины в течение 90 дней.





Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. В документе говорится, что решение принято «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований».



Согласно документу, опубликованному в ночь на пятницу на сайте украинского лидера, мобилизация проводится в Киеве и всех областях Украины в течение 90 дней.

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Зеленский постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) поручено определить очередность и объемы мобилизации, а кабмину — обеспечить финансирование всех мероприятий.

Местные органы исполнительной власти должны осуществить призыв, а еще временно предоставить здания, сооружения, земельные участки, транспортные и другие материально-технические средства и услуги Национальной гвардии Украины, ВСУ, Службе безопасности Украины и другим силовым структурам.

Также на Украине будет создана ставка верховного главнокомандующего. Председателем ставки стал сам Зеленский, координатором — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Согласно указу, деятельность военного кабинета СНБО, созданного в феврале 2015 года, прекращается.

Указ предписывает определить место базирования нового органа управления. Кабинету министров Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Государственному управлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест для выполнения оперативным составом.