Российско-украинские переговоры завершились многоточием

«Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и самое главное, договорились продолжить переговорный процесс»

Фото: Посольство России в Белоруссии

На пятый день после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, целью которой он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», состоялись российско-украинские переговоры. Должны они были пройти еще накануне — вчера российская делегация прибыла в Гомель (Белоруссия).



Однако 27 февраля встречу не удалось провести — Россия дала Украине срок до 15:00 по белорусскому времени, но ответа к этому времени не получила. Он пришел только спустя некоторое время — Киев согласовал проведение переговоров в Гомельской области.



Встреча состоялась лишь сегодня ближе к 14:00 по московскому времени и завершилась спустя пять с небольшим часов. Она включала в себе три раунда, как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник.



Точка все же пока не поставлена. Впереди еще один раунд российско-украинских переговоров, местом проведения для которого стороны выбрали польско-белорусскую границу, сообщил глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский. Она запланирована на ближайшие дни. Точная дата не называется.



— Закончились переговоры с украинской стороной, который длились около пяти часов. За это время мы подробно прошли все пункты повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе, есть соответствующая договоренность. До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций, проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны, — прокомментировал итоги сегодняшней встречи Мединский.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что новая встреча России и Украины состоится «через пару дней»:

— Тот факт, что, надеюсь, через пару дней состоится встреча на белорусско-польской границе, говорит сам за себя, — цитирует его «РИА Новости».

Еще один член российской делегации, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что стороны переговоров обсудили прекращение огня, демилитаризацию и «другие вопросы, стоящие сегодня на повестке дня».

— Но давайте сейчас не будем обсуждать конкретные итоги, сторонам нужно проконсультироваться в столицах, могу сказать, что обсуждение было самым детальным, сам подробным, работали больше пяти часов. Теперь нужно проконсультироваться, действительно, в Москве и в Киеве. Важно, что стороны друг друга слышат. Это главнейший итог сегодняшних переговоров, та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно, но формат состоялся. Не за горами второй раунд. Действительно, сейчас каждый день имеет важнейшее значение, поэтому находимся в контакте с украинской делегацией в нашем переговорном формате. Отработаем с нашим руководством даже не завтра, а сегодня ночью, по возращению в Москву, и будем готовы, если к этому будет готовность со стороны Киева, продолжить работу в данном формате. От себя лично выражу надежду на то, что этот формат окажется эффективным, — заявил Слуцкий.

Дала комментарий по итогам переговорам и другая сторона:

— Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны опередили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают на консультации в свои столицы. Еще стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития, — рассказал журналистам после переговоров советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Однако сам президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что слабо верит в успех переговоров. Но, по его словам, нужно попробовать. Он считает, что это шанс, хоть и маленький.

В тоже время российский лидер Владимир Путин уже неоднократно говорил, что Россия всегда готова к диалогу с Украиной, открыта для переговоров. По его словам, урегулирование ситуации возможно при трех условиях: первое — при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, второе — при признании российского суверенитета над Крымом, третье — с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.

Пока же спецоперация России на Украине продолжается. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.