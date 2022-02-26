Российские военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым с 2014 года

Фото: Глеб Задворнов / krym.aif.ru

В Крым начала поступать вода из Днепра. Долгое время это было невозможно из-за сооруженной дамбы. Сегодня российские военные ликвидировали ее, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

— Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал, — сообщил Аксенов. По его словам, сейчас продолжается работа по возвращению днепровской воды в Крым.

Кадры подрыва дамбы опубликовал телеканал «Звезда».

Бетонную дамбу в Каланчакском районе Херсонской области соорудили в 2014 году, когда Крым стал частью Россию, с целью водной блокады полуострова. По словам Сергея Аксенова, для запуска воды в Крым необходимо решить ряд проблем.

Еще до подрыва дамбы глава республики осмотрел ее и русло Северо-Крымского канала на протяжении от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака:

— По итогу осмотра русла Северо-Крымского канала понятно техническое состояние задвижек, насосных станций и тех узлов, которые обеспечивают подачу воды в Республику Крым и Херсонскую область. Есть ряд проблем, решение которых займет определенное время. Около двух недель потребуется, чтобы очистить часть русла, которая плотно заросла из-за отсутствия эксплуатации, — приводит слова Аксенова пресс-служба главы Крыма.

Фото: glava.rk.gov.ru

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