Минобороны о провокации на Запорожской АЭС: Россию хотели обвинить в создании очага радиоактивного заражения

Министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка провокации.

Примерно в 2 часа ночи на мобильный патруль Росгвардии в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, напала украинская диверсионная группа — из окон нескольких этажей рядом расположенного учебного-тренировочного комплекса был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. После украинская диверсионная группа подожгла здание.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что последовавшие за событиями на Запорожской АЭС заявления президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

Фото: mil.ru

— Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников, — заявил он.

25 февраля Минобороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Радиоактивный фон в норме, отметили в Минобороны. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

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