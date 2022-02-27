Зэки, фейки, хаос: действия властей Украины при отступлении

Власти Украины начали освобождать заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис генпрокурора.

— Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения, — заявил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Вопрос освобождения «решается на самом высоком уровне». Власти собираются освободить большое количество лиц, «которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», отметил Синюк.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин 2 дня назад заявил, что основные столкновения в ходе спецоперации происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями.

— Они несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают к оказанию вооруженного сопротивления, но и, по сути, играют роль заградотрядов, — заявил он.

Нацисты на Украине, по словам Путина, действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове.



Владимир Путин обратился к военным Украины:

— Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.

Фото: kremlin.ru

Также в Минобороны России официально подтвердили, что киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

Втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам, заявило министерство.

— Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям, — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Опровергли в Минобороны и информацию о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве — в него попала зенитная ракета украинского комплекса «Бук-М1».

— Сообщения о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности. Характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, — говорится в сообщении.

Фото: mil.ru