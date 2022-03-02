Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

До этого максимум отмечался 21 декабря

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE Futures, стоимость голубого топлива сегодня резко пробила планку в $2 200 за тысячу кубометров.

На открытии торгов апрельские фьючерсы стоили около $1 500 и ниже. Затем они перешли к устойчивому росту и к 12.00 по мск достигли $2 226. Это на почти на 60% больше расчетной цены предыдущего дня — $1 396,5.



До этого максимум отмечался 21 декабря — тогда газ в Европе стоил по $2 100.

Цены на газ начали расти с прошлого года: весной цены колебались на уровне $250—300, к концу лета выросли до $600, в октябре впервые перевалили за тысячу, в декабре — за две тысячи. Затем цены снизились до $800—1030.

Как уточняет «РИА Новости», они резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

