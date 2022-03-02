Новости экономики

16:57 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса — главное

15:10, 02.03.2022 2 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса — главное
Фото: kremlin.ru

Все IT-компании на три года освободят от уплаты налога на прибыль

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса. В первую очередь речь идет об отечественном IT-секторе. Приводим главное:

  • налоговые преференции распространены на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественного ПО;
  • все IT-компании на три года освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%;
  • сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях;
  • расширят программу предоставления грантов на создание отечественных решений.

Мишустин поручил Министерству цифрового развития оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами.

Фото: Максим Платонов

Мораторий на проверки, деньги на «ФОТ 3.0»

Есть решения и по МСБ:

  • вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий до конца 2022 года — за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Стоит отметить, что сейчас внеплановых проверок больше, чем плановых.
  • на «зарплатную» программу поддержки «ФОТ 3.0» дополнительно будет выделено 6,2 млрд рублей. Это позволит бизнесу продолжить выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам;
  • продлевается еще на полгода программа компенсации МСП расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей. С помощью субсидий предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь текущего года через новый платежный сервис ЦБ. На это выделят 500 млн рублей.

Кроме того, у предпринимателей появится возможность декларирования наличных денег. Вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы», что позволит легализовать не только акции или облигации, но и фьючерсные контракты, опционы и другие.

Также на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделят 5 млрд рублей.

Компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы, будет предоставлен особый режим работы. В случае если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены.

Фото tatarstan.ru

Регионы смогут принимать решения о продлении сроков уплаты налогов

Что касается поддержки обычных россиян, то правительство поддержало решение об отмене с 1 марта НДС на драгоценные металлы для граждан. 4 марта законопроект рассмотрит Госдума.

— Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты, — уточнил председатель правительства.

Кабмин и власти регионов получат право оперативных изменений в сфере налогов, среди них — продление сроков их уплаты.

— Мы вводим новый порядок, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Он будет действовать в течение всего 2023 года, — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Пинегина
ЭкономикаФинансыБюджетОбществоВласть

Новости партнеров

 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:14
    Кроме того у предпринимателей появится возможность декларирования наличных денег.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/242971-mishustin-obyavil-novye-mery-podderzhki-biznesa---glavnoe - это разве поддержка? по-моему это контроль
    Ответить
  • Анонимно 15:59
    тут как с короной, проблемы одних топят вторых. Надо всех абсолютно поддерживать, за исключением, конечно, тех, кому такие реалии выгодны
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Фондовый рынок


Читайте также

Новости экономики

16:57 МСК Все новости
Новости раздела