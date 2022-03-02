Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса — главное

Все IT-компании на три года освободят от уплаты налога на прибыль

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса. В первую очередь речь идет об отечественном IT-секторе. Приводим главное:

налоговые преференции распространены на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественного ПО;

все IT-компании на три года освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%;

сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях;

на время их работы в российских компаниях; расширят программу предоставления грантов на создание отечественных решений.

Мишустин поручил Министерству цифрового развития оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами.

Фото: Максим Платонов

Мораторий на проверки, деньги на «ФОТ 3.0»

Есть решения и по МСБ:

вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий до конца 2022 года — за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Стоит отметить, что сейчас внеплановых проверок больше, чем плановых.

на «зарплатную» программу поддержки «ФОТ 3.0» дополнительно будет выделено 6,2 млрд рублей. Это позволит бизнесу продолжить выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам;



продлевается еще на полгода программа компенсации МСП расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей. С помощью субсидий предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь текущего года через новый платежный сервис ЦБ. На это выделят 500 млн рублей.

Кроме того, у предпринимателей появится возможность декларирования наличных денег. Вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы», что позволит легализовать не только акции или облигации, но и фьючерсные контракты, опционы и другие.

Также на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделят 5 млрд рублей.

Компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы, будет предоставлен особый режим работы. В случае если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены.

Фото tatarstan.ru

Регионы смогут принимать решения о продлении сроков уплаты налогов

Что касается поддержки обычных россиян, то правительство поддержало решение об отмене с 1 марта НДС на драгоценные металлы для граждан. 4 марта законопроект рассмотрит Госдума.

— Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты, — уточнил председатель правительства.

Кабмин и власти регионов получат право оперативных изменений в сфере налогов, среди них — продление сроков их уплаты.

— Мы вводим новый порядок, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Он будет действовать в течение всего 2023 года, — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства.