Минобороны: российская авиация поразила шесть колонн бронетехники ВСУ

Российская оперативно-тактическая авиация поразила шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил. Об этом заявили в Минобороны России.

С начала операции российские военные поразили 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций. Также было уничтожено 311 танков и других бронемашин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов.

Добровольно сложили оружие 110 украинских военных, передает «РИА Новости».



Сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

