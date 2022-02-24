Великобритания вводит санкции против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон огласил сегодня список санкций, которые вводятся в отношении России из-за спецоперации в Донбассе, пишет ТАСС. Они включают в себя:
- заморозку активов ВТБ;
- запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию;
- ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках;
- запрет на любой экспорт двойных технологий в Россию;
- запрет компаниям РФ торговать в долларах и фунтах.
Санкции коснутся и государственной корпорации «Ростех». Под них попали также Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и «Уралвагонзавод».
Британия одновременно вводит санкции и в отношении Белоруссии, но не уточняется, какие именно. Вместе с этим королевство заявило о готовности предоставить убежище членам украинского правительства.
Уже известно, что акции «Аэрофлота» усилили падение и теряют 31%, пишет «РИА Новости».
Завтра, 25 февраля, Евросоюз официально одобрит новые санкции против РФ из-за начала военной операции в Донбассе. Как сообщили в МИД России, страна примет жесткие ответные меры.
Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Западу нужно организовать политическую и экономическую изоляцию президента России Владимира Путина. По его словам, если западные страны будут недостаточно жестко реагировать или бездействовать, то это может обернуться «немыслимыми последствиями».
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