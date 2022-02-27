Минобороны РФ: украинские военные начали массово применять запрещенное оружие

Министерство обороны России выпустило новое обращение по ходу специальной военной операции в Донбассе. В ведомстве сообщили: украинские военные в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель начали массово применять боеприпасы, начиненные фосфором. Причиной этому Минобороны назвало их отчаяние — они не могут сдержать наступление российских войск, пишет «РИА Новости».



По данным ведомства, вооруженные силы Украины используют снаряды 122 мм к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» еще советского производства. В Минобороны обратили внимание, что эти боеприпасы запрещены третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

В ведомстве также сообщили, что мирные жители Мариуполя терроризируются штурмовыми отрядами «Правого сектора»* (запрещен в России), которые прибыли туда из Львовской области. Ими же в жилых секторах размещается бронетехника и артиллерия. Как заявляет Минобороны РФ, они используют местное население как живой щит.

Также в Минобороны России сообщили, что в Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения. Убиты четыре офицера.

Тем временем в Белоруссии должны состояться российско-украинские переговоры. Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, делегация России едет на место, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.



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«Правый сектор» — организация признана экстремистской 17 ноября 2014 года решением Верховного суда РФ, ее деятельность запрещена в РФ.