Глава ДНР: спецоперация на Украине идет с опережением графика

Глава ДНР призвал гражданское население оставаться дома

Военная спецоперация на Украине, которую проводят силы Донецкой и Луганской Народных Республик вместе с Вооруженными силами России, проходит с опережением графика. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Темпы с учетом всех составляющих достаточно высокие, мы идем где-то даже с опережением графика, потому что в планах были другие даты с учетом того, что мы осознавали, с чем мы столкнемся, — приводит его слова «РИА Новости».

Также Пушилин призвал гражданское население ДНР оставаться дома:

— Мы не знаем, как будут вести себя националисты.

Глава Донецкой народной республики рассказал и об отношении к пленным украинским военным. По его словам, их счет идет на сотни, все они обеспечены питанием и медпомощью.

Фото: vk.com/dnr_online_su

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин.



«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

