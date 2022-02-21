Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В эти минуты российский лидер подписывает соответствующие указы.
Во время выступления Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР.
Также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.
По данным «РИА Новости», Совет Федерации рассмотрит вопрос о признании ДНР и ЛНР завтра на закрытом заседании.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что Брюссель предложит Совету ЕС ввести санкции против России, если та признает Донецкую и Луганскую народные республики. Отдельно он отметил, что в случае признания Москвой республик вопрос о саммите России, США и Франции уже не будет обсуждаться.
Главное из телеобращения президента России — в материале «Реального времени».
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