Запад решил заблокировать активы Банка России — он ответил послаблениями по кредитам граждан

Санкции затронут около половины международных резервов Центробанка

Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальный документ. Санкции вводятся в связи с военной спецоперацией.

В числе запрещенных — операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России, говорится в статье.

При этом ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором, если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».

Евросоюз анонсировал заморозку активов ЦБ вчера. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, они затронут около половины международных резервов Центробанка. «Реальное время» писало, что международные резервы на 18 февраля 2022 года составили $643,2 миллиарда.

Между тем сегодня утром доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex. Как пишет «РИА Новости», к 6.44 доллар рос до 113,5 рубля, а евро — до 127 рублей. Максимум для доллара — 117,82 рубля, для евро — 132,88 рубля.

Ответ ЦБ — послабления по кредитам заемщиков

На фоне введенных санкций ЦБ сегодня объявил о послаблениях по кредитам заемщиков. Так, регулятор рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось с 18 февраля из-за новых санкций.

Банки до 31 декабря 2022 года получат возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери. Наконец, регулятор дал банкам возможность при оценке находящегося на их балансе имущества использовать данные по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Также Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов и распустил накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке в рублях и валюте в размере 733 миллиарда рублей.