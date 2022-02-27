Банкам предоставят наличные и безналичные средства. Система имеет запас капитала и стабильна — Центробанк

Центробанк сегодня сделал несколько заявлений в связи с введением против России санкций. Как сообщает пресс-служба регулятора, он располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.

Приводим главные тезисы:

Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.

Аукцион РЕПО «тонкой настройки» в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок.

Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список.

Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме.

Все банковские карты на территории России также продолжают работать нормально.

Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Напомним, что 25 февраля Центробанк России объявил об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов из-за высокого спроса. Также сообщается, что объем банкнот, готовых к загрузке в банкоматы, более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций.