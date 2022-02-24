Украина разрывает дипломатические отношения с Россией
Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
— Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ, — рассказывал еще 22 февраля Зеленский.
Еще два дня назад президент Украины заявлял, что верит в то, что войны с Россией не будет.
Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».
— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.
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