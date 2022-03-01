Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью солдата из Татарстана во время спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью солдата из Татарстана. Он погиб во время военной спецоперации на Украине.



— К сожалению, наша республика понесла первые потери. С глубокой скорбью приняли сообщение о гибели нашего земляка, уроженца Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина, — сказал он.

Минниханов отметил, что при исполнении воинского долга сержант-контрактник показал пример мужества, а его решение посвятить жизнь служению Отечеству — «признак достойного сына своего народа», сообщает пресс-служба президента РТ.

— Безмерно скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память! — сказал президент РТ.

На прошлой неделе, когда в Донбассе началась специальная военная операция, Минниханов отозвался о сложившейся ситуации: «В этих условиях необходимо обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить наше единство, поддержать принятые решения руководства страны, обеспечить слаженную работу всех систем жизнеобеспечения».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко