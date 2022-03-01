Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью солдата из Татарстана во время спецоперации на Украине
Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью солдата из Татарстана. Он погиб во время военной спецоперации на Украине.
— К сожалению, наша республика понесла первые потери. С глубокой скорбью приняли сообщение о гибели нашего земляка, уроженца Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина, — сказал он.
Минниханов отметил, что при исполнении воинского долга сержант-контрактник показал пример мужества, а его решение посвятить жизнь служению Отечеству — «признак достойного сына своего народа», сообщает пресс-служба президента РТ.
— Безмерно скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память! — сказал президент РТ.
На прошлой неделе, когда в Донбассе началась специальная военная операция, Минниханов отозвался о сложившейся ситуации: «В этих условиях необходимо обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить наше единство, поддержать принятые решения руководства страны, обеспечить слаженную работу всех систем жизнеобеспечения».
«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале интернет-газеты.
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