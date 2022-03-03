Сергей Лавров: «Москва не оправдывает никакие действия, которые приводят к гибели гражданских лиц»

«Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сделает заявление по итогам переговоров с Украиной. Сам министр никаких оценок давать не стал, но сообщил, что решение по ситуации будет найдено.

— Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются, в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня, — уточнил глава российского МИД.

Пока же Россия ведет специальную операцию. По словам Лаврова, она продолжиться, ее доведут до конца «в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры».

— Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности РФ, — предупредил Лавров.

«Мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали»

Несмотря на санкции и прочие меры реагирования со стороны Запада на спецоперацию на Украине, Россия не чувствует, что осталась одна.

— Мы не ощущаем политического одиночества, — цитирует Лаврова ТАСС.

Санкции Россию по-прежнему не пугают. Лавров расценил их как «своего рода налог на независимость». При этом он не отрицает, что вводимые западными государствами ограничения негативно сказываются на жизни страны и ее граждан:

— Это, безусловно, имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим все эти проблемы, которые нам Запад создает, — сказал Лавров.

При этом прогибаться под тяжестью санкций Россия не будет, твердо сказал министр иностранных дел. Для нашей страны это не характерно:

— Если рассчитывают, что сейчас, после того, что происходит, мир будет другим и Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату, — это расчеты с негодными средствами. Надо помнить нашу историю: мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали, — напомнил Лавров.

«Мозги заточены только на одно: наказать Россию максимальным способом»

По его словам, Москва убеждена, что делает все правильно. Он рассказал, что из Украины «давно делали «анти-Россию», создавали «активнейшим образом плацдарм для подрыва всего русского». По мнению Лаврова, западные страны использовали Украину «как предлог и инструмент для того, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику», а «мозги заточены только на одно: наказать Россию максимальным способом».

Западных журналистов интересует, как будет действовать Москва после того, как Международный арбитражный суд принял иск Украины. В ответ на это Лавров заявил следующее:

— Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц, но не мы придумали выражение collateral damage (сопутствующие потери), его придумали наши западные коллеги и в Ираке, до этого в других странах, в той же самой Латинской Америке, в Ливии, — обратил он внимание.

Лавров указал, что каждая человеческая жизнь бесценна. Но напомнил, что любые боевые действия не обходятся без жертв как среди военнослужащих, так и среди мирного населения.

Ядерной войны в головах россиян нет

Вновь зашел разговор о ядерной войне. Лавров в очередной раз высказал свою позицию о том, что если Третья мировая война и будет, то станет она «только ядерной». По его мнению, это очевидный факт.

— Но обращаю ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим этой провокации заставить нас выйти из равновесия, но если против нас начнут развязывать реальную войну, то, наверное, должны об этом думать те, кто такие планы вынашивает, а они, на мой взгляд, вынашиваются, — обратил внимание Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что о ядерном оружие говорили не только российские политики. О нем заявляли министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Госпожа [глава МИД Великобритании Лиз] Трасс из Лондона говорила, что она готова к войне между НАТО и Россией. Это те самые разговоры, которые вы пытаетесь использовать для того, чтобы еще нас и в этом обвинить, — припомнил Лавров.

Отдельно Лавров прокомментировал ядерный потенциал НАТО и их слова о возможном размещении подобного оружия в непосредственной близости к российской границе:

— Сначала господин Столтенберг в угаре пропагандистском, в желании понравиться самым радикальным силам на Западе сказал, что никто не запретит НАТО делать то, что НАТО захочет, в том числе если НАТО решит разместить ядерное оружие на восточно-европейских территориях. Но начнем с того, что НАТО не может решать, где ему ядерное оружие размещать, у него его нет, оно есть у американцев. Но намек, который господин Столтенберг сделал, он весьма показателен.

