«Выиграют те, кто не свернет проекты в нашей стране»: правительство России остановит вывод капитала

В правительстве создали оперативный штаб по противодействию санкциям

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов. Это связано с тем, что «в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением». Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов.

— Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков, — сказал Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики (цитата по ТАСС).

По его словам, многие зарубежные компании давно и успешно работают на российском рынке и создали производства с высокооплачиваемыми рабочими местами, вложили ресурсы, усилия и время в свои проекты, чтобы вывести их на полную мощность, наладили логистические цепочки.

— Выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее, — заметил он.



Премьер-министр также объявил, что возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям, его заместителями будут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.



Глава кабмина напомнил, что с 2018 года работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

— Появляется все больше российских компаний, которые попадают под санкции разного рода. Крайне важно их поддержать. Все решения по ним в конечном итоге призваны помочь тысячам наших граждан, которые работают в таких компаниях, — заявил он.

Напомним, 27 февраля британская нефтегазовая компания British Petroleum объявила, что избавится от своей доли в «Роснефти» из-за ситуации на Украине. Компании принадлежало 19,75% с 2013 года. Помимо этого, исполнительный директор British Petroleum Бернард Луни покидает совет директоров «Роснефти», как и бывший глава BP Боб Дадли.

А вчера нефтегазовый концерн Shell заявил, что не будет участвовать в проекте «Северный поток — 2». Также компания выйдет из проекта «Сахалин-2». Как заявил главный исполнительный директор компании Бен ван Берден, это решение, «которое мы принимаем убежденно».