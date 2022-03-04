Как НАТО «пытается избежать» конфликтных ситуаций

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов. Также там приветствуют усилия по созданию гуманитарных коридоров для вывода жителей и доставки гуманитарной помощи на Украину, пишет ТАСС.

Столтенберг считает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. По его словам, в стране наблюдается «худшая за десятилетия военная агрессия в Европе».

— Мы призываем президента [РФ Владимира] Путина остановить эту войну немедленно, вывести все войска с Украины без условий и прибегнуть к настоящей дипломатии, — сказал он.

По словам генсека НАТО, альянс не ищет войны с Россией.

— Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не распространился за ее пределы, поскольку [такое развитие событий] будет более разрушительным и опасным. НАТО не стремится к войне с Россией, — сказал он.



Фото: pixabay.com

25 февраля Йенс Столтенберг, который скоро покинет пост генсека НАТО и станет главой Центрального банка Норвегии, заявил, что РФ трижды нарушила соглашения между ней и альянсом. В связи с этим основополагающий акт Россия — НАТО больше не работает, констатировал он. Российскую спецоперацию на Украине НАТО Столтенберг назвал «крупнейшей угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия». Альянс осуждает «полномасштабное вторжение России на Украину при поддержке Белоруссии», заявил он.

Между тем 27 февраля Столтенберг заявил, что НАТО наращивает поставки Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов, «чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.