Президент России попал под американские санкции

Они распространяются и на министра иностранных дел РФ

США официально ввели санкции лично против российского президента Владимира Путина. Так вслед за Евросоюзом они отреагировали на проведение РФ специальной военной операции в Донбассе.

Санкции распространяются также и на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и ряд других российских чиновников, приближенных к российскому лидеру, пишет «РИА Новости».

— Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами продолжили силовой ответ на неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России на Украину путем введения санкций в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России, — говорится в сообщении американского Минфина.

В США считают, что именно Путин и Лавров несут ответственность за действия на Украине. В этом же списке министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России, генерал армии Валерий Герасимов.



Помимо Европейского союза и США санкции в отношении российского лидера и главы МИД РФ уже ввела Великобритания. В британском документе указано, что вводимые ограничения предусматривают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые обнаружатся. Однако официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила. что их у них нет.

Фото: kremlin.ru

Санкции в отношении Путина и «его коллег-архитекторов этой варварской войны» ввела и Канада. Ограничения также затронули и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

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