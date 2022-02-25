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Путин ответил Зеленскому — он готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров

16:10, 25.02.2022 1 Сюжет: Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Путин ответил Зеленскому — он готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.

— Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса, — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил Путина, что будет готов создать все условия для проведения переговоров России и Украины и для безопасности переговорщиков, отметил Песков.

До этого в пятницу Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность к этому. Сегодня он в очередной раз призвал Путина сесть за стол переговоров:

— По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, — сказал Зеленский.

Интернет-газета «Реальное время»
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:17
    делегацию... а почему не сам?
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