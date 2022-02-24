Путин проводит встречу с бизнесом: главное

Президент России Владимир Путин проводит встречу с бизнесменами на фоне военной спецоперации на Украине. Ее он назвал вынужденной мерой.

— Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать невозможно. Все попытки по нулям. Я даже удивлен. Ни на миллиметр не сдвинулись, и ни по одному вопросу, — заявил президент РФ.

Приводим тезисно заявления президента России:

Россия остается частью мировой экономики.



Мы не собираемся наносить ущерб системе, частью которой себя ощущаем.

Бизнесу в России должна быть обеспечена большая свобода.

Россия не собирается наносить ущерб системе мирового хозяйства.

В России готовились к происходящему с точки зрения санкционной политики.

Бизнес должен искать инструменты с Кабмином на фоне сложившейся геополитической ситуации.

Сегодня Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, поскольку «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

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