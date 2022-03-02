Мединский: украинская делегация прибудет на переговоры завтра утром

Фото: посольство России в Белоруссии

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская делегация уже выехала из Киева и прибудет на переговоры с Россией завтра утром. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мединского, российская и украинская делегации совместно приняли решение провести переговоры в Беловежской пуще. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в том же составе, как и в первом раунде.

Также он добавил, что российские военные обеспечили коридор безопасности для делегации с Украины.

Фото: посольство России в Белоруссии

Сегодня днем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев готов ко второму раунду российско-украинских переговоров. Однако ультиматумы Украина принимать не собирается.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел в Белоруссии 28 февраля. Он длился около пяти часов. Как сообщил после них глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский, стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова