«Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно, и с трезвой головой»: Кремль и МИД о ситуации на Украине

Экономика России сейчас испытывает серьезный удар, но запас прочности есть, заявил представитель Кремля

В Кремле просчитывали разный градус реакции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация ближе к вечеру 2 марта прибудет на место нового раунда переговоров с Украиной. Главным переговорщиком останется помощник президента РФ Владимир Мединский. В Кремле надеются, что делегация Украины прибудет на переговоры, а также на их успех, однако прогнозы делать не будет.



— Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России, — отметил Песков.

Песков высказался и о санкциях. По его словам, экономика России сейчас испытывает серьезный удар, но запас прочности есть, «на ногах устоим».

— Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественными — в списке они или не в списке. В данном случае список — это вторично, но ответные меры на вот эти недружественные, говоря по-русски, враждебные действия — ответные меры, конечно, должны быть проанализированы, никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно, и с трезвой головой, — сказал Песков.

Песков отметил, что в Кремле просчитывали разный градус реакции из-за рубежа на операцию по демилитаризации Украины — от самого легкого до самого жесткого.



Представитель Кремля заявил — на Украине действует огромное количество военных соединений националистов, от них нужно избавиться.

— Они настоящие неонацисты. Это те самые люди, которые в 2014 году — восемь лет назад, начали просто убивать своих людей, которые начали обстреливать, застреливать, пытать людей на Юго-Востоке Украины. Собственно, в то самое время, когда началась война, когда начали совершаться военные преступления, тогда, к сожалению, такого единения Запада мы не видели, да и никто не видел. Да и почему-то не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийств этих людей на Юго-Востоке страны. Ну, к сожалению, кто-то должен наказать этих людей (неонацистов, — прим. ред.), — цитирует его «РИА Новости».

Он уверен, что ДНР и ЛНР после боевых действий пригласят представителей «Яд ва-Шем» и покажут им свидетельства преступлений украинского режима.

Также Песков заявил, что из-за военной спецоперации на Украине сроки оглашения послания президента «чуть-чуть» сдвигаются вправо.

«Украинская сторона тянет время по указу США»

О переговорах высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Мы готовы ко второму раунду переговоров, однако украинская сторона тянет время по указу США, — заявил министр телеканалу Аl Jazeera (цитата по «РИА Новости»). Он же заявил, что Россия не собирается обсуждать принадлежность Крыма.

Фото: kremlin.ru

Он также затронул тему ядерного оружия и заявил, что Россия не позволит Украине заполучить его. По его мнению, если бы случилась Третья мировая война, она была бы ядерной и принесла много разрушений.

Вчера Сергей Лавров сделал заявление на конференции по разоружению. В том числе и о том, что давно пора вернуть американское ядерное оружие из Европы домой:

— Это [трагедия на Украине] результат попустительства западных покровителей преступного режима, который образовался там после кровавого антиконституционного переворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутриукраинского кризиса. Уже тогда стало понятно отношение путчистов к европейским ценностям. Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для международных стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные планы, связанные с обретением собственного ядерного оружия. Прозвучавшие на этот счет безответственные заявления — не пустая бравада. Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность.