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Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

16:14, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам президента, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России. Также высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес РФ.

Согласно сайту Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания - основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против государства и его союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного, пишет «Интерфакс».

Отметим, что в феврале в России прошли учения сил стратегического сдерживания. Входе них была проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. На полигоне Капустин Яр провели практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».

Все поставленные задачи в ходе учений военные выполнили в полном объеме. Всем ракетам удалось поразить назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
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