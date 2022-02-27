Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Об этом сообщает «РИА Новости».



По словам президента, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России. Также высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес РФ.



Согласно сайту Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания - основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против государства и его союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного, пишет «Интерфакс».

Отметим, что в феврале в России прошли учения сил стратегического сдерживания. Входе них была проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.



К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. На полигоне Капустин Яр провели практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».

Все поставленные задачи в ходе учений военные выполнили в полном объеме. Всем ракетам удалось поразить назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.



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Дарья Акимова