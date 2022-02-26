Официально: Евросоюз ввел санкции против Путина

Соответствующий документ опубликован

Европейский союз официально ввел санкции против президента России Владимира Путина. Объединение опубликовало соответствующий документ.

Помимо Путина, под санкции ЕС попал и министр иностранных дер России Сергей Лавров, пишет «РИА Новости». Таким образом Евросоюз реагирует на проведение РФ специальной военной операции в Донбассе, о которой Путин объявил 24 февраля.

Фото: kremlin.ru

О том, что ЕС решил ввести санкции в отношении Путина и Лаврова, 25 февраля сообщил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако до этого момента текст документа не был представлен.

Кроме того, Совет ЕС 25 февраля одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России. В новый черный список Евросоюза попали 26 россиян. Среди них премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, пишет «РИА Новости».



Помимо Европейского союза санкции в отношении российского лидера и главы МИД РФ уже ввела Великобритания. В британском документе указано, что вводимые ограничения предусматривают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые обнаружатся. Однако официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила. что их у них нет.

Санкции в отношении Путина и «его коллег-архитекторов этой варварской войны» ввела и Канада. Ограничения также затронули и министра иностранных дел Сергея Лаврова.



Фото: kremlin.ru

Не исключают введения санкций непосредственно против Путина и в США. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что меры будут предприняты вслед за аналогичными решениями Евросоюза. По ее словам, санкции против президента России могут включать в том числе и запрет на поездки в Соединенные Штаты.



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