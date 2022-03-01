Сергей Лавров: «Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой»

Полное заявление Сергея Лаврова на конференции по разоружению

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление на конференции по разоружению. В том числе он заявил, что давно пора вернуть американское ядерное оружие из Европы домой. «Реальное время» приводит его заявление полностью:

«Это результат попустительства западных покровителей преступного режима»

— Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги! Рад выступить на конференции по разоружению. Надеялся сделать это вживую, находясь в Женеве, однако это оказалось невозможным из-за отказа Евросоюза соблюдать одно из основополагающих прав человека — право на свободу передвижения. Избрав путь односторонних нелегитимных санкций, страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, прямых контактов, призванных способствовать нахождению политических развязок острых международных проблем.

Самая горячая из них — трагедия Украины. Это результат попустительства западных покровителей преступного режима, который образовался там после кровавого антиконституционного переворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутриукраинского кризиса. Уже тогда стало понятно отношение путчистов к европейским ценностям. Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для международных стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные планы, связанные с обретением собственного ядерного оружия. Прозвучавшие на этот счет безответственные заявления — не пустая бравада. Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность.

Фото: скриншот видео mid.ru

Могу вас заверить — Россия, как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, принимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы.

Сегодня налицо востребованность интенсивной совместной работы в целях повышения предсказуемости, предотвращения новых витков гонки вооружений. В текущих условиях необходимо отказаться от любых действий, направленных на демонтаж архитектуры контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Крайне важно воздерживаться от опасных шагов в области военного строительства, которые могли бы восприниматься как нарушение принципа равной и неделимой безопасности. К сожалению, именно этот фундаментальный принцип отказываются соблюдать страны-члены НАТО, удваивающие усилия по сдерживанию России. Достаточно упомянуть втягивание в орбиту альянса киевского режима, поставки ему летального вооружения, а также проведение провокационных военных учений и другие мероприятия Североатлантического альянса вблизи российских границ. Западные коллеги пока не демонстрируют готовность предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности. Речь об отказе от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв Бухарестской формулы о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в Советский Союз и являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности. И наконец, следует вернуть военный потенциал, в том числе ударный и инфраструктуру НАТО, к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт Россия — НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.

Кроме того, вновь призываю Соединенные Штаты, их союзников и клиентов неукоснительно выполнять взятые ими на себя международные обязательства по неукреплению собственной безопасности за чужой счет. Очевидно, что это способствовало бы оздоровлению военно-политической ситуации в Евроатлантике, созданию предпосылок для продвижения по всему комплексу проблем в сфере контроля над вооружениями, включая возможную работу над новыми договоренностями.

Фото: скриншот видео mid.ru

«Обретает реальные черты угроза новой гонки вооружений и превращения космоса в арену вооруженного конфликта»

— Определяющая роль в поиске путей вывода системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения из кризиса принадлежит разоруженческому механизму ООН. Его ключевым элементом является конференция по разоружения. Результат ее деятельности напрямую влияет на безопасность всего человечества. В повестке конференции особо выделяем вопрос разработки многостороннего, юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Он призван укрепить международно-правовой режим в сфере космической безопасности. Как известно, договор о космосе 1967 года содержит запрет на размещение там любых видов оружия массового уничтожения. Понятно, что данные нормы не распространяются на другие типы вооружений. Пользуясь этим, отдельные страны приступили к оружейному освоению космического пространства, приняты доктринальные документы, верстаются и переводятся в стадию реализации планы по выведению на орбиту систем вооружения, включая ударные. Обретает реальные черты угроза новой гонки вооружений и превращения космоса в арену вооруженного конфликта. Все это чревато тяжелыми последствиями для глобальной стабильности.

Россия и Китай внесли на рассмотрение конференции проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силы в отношении космических объектов. Затягивать запуск таких договоров мы считаем недопустимым. Попытки подменить юридические обязывающие инструменты в этой области некими полумерами в виде так называемых правил ответственного поведения в космосе считаем контрпродуктивными. Убеждены, что переговоры по предотвращению гонки вооружений создадут благоприятный фон для продвижения по пути ядерного разоружения — еще одному пункту повестки дня, которому Россия уделяет самое пристальное внимание.

«Мы исходим из того, что в ядерной войне не может победителей»

— По нашей инициативе в феврале 2021 года был продлен российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет без условий. По договоренности президентов России и США инициирован комплексный диалог по стратегической стабильности. Его ключевая задача — заложить основы будущего контроля над вооружениями и меры по снижению рисков. Готовы к совместной работе над уравнением безопасности, учитывающим все факторы стратегической стабильности в их взаимосвязи.

Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается применение ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе — полностью ликвидировать. Мы исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Данный принцип подтвержден в совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года и в совместном заявлении глав России и Китая от 28 июня 2021 года.

Особо подчеркну — наземных ракет средней и меньшей дальности в России не было и нет. Утверждать обратное — значит создавать заведомо ложную картину и покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом договора об РСМД.

«Геноцид со стороны киевского режима»

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сроки операции России на Украине определяет глава государства.

Западные страны выражают свое неодобрение проводимой Россией спецоперацией в Донбассе введением санкций в отношении РФ, ее компаний, граждан, в том числе высокопоставленных чиновников, включая президента РФ Владимира Путина. Их уже ввели США, Великобритания, Канада и ряд других государств. Путин в ходе экономического совещания обсуждал санкции, которые, по его словам, «так называемое западное сообщество, «империя лжи», пытается реализовать в отношении страны».

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