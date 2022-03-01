Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и «Дождю»*

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира, информирует «РИА Новости».

В Генпрокуратуре сообщили, что такие меры были приняты в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь»* информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР.

В адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), Роскомнадзора (РКН) и «Газпром-медиа» направлены представления о незамедлительном устранении нарушений закона, вплоть до немедленного отключения.

Фото: pixabay.com

Правительство России запускает работу информационного ресурса «Объясняем.рф», в котором будет публиковаться проверенная информация, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России.

На прошлой неделе Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ряда российских информационных ресурсов. Среди них: «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, New Times, «Дождь»*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии»*, «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат».



*Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента.



Максим Кокунин