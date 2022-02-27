Китай выступил против санкций и назвал США угрозой для мира

А в США считают, что КНР не поможет России справиться с западными санкциями

«Законные требования России в области расширения НАТО на восток и в области безопасности должны быть должным образом удовлетворены»

В Китае высказались по поводу санкционной политики — как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, она не может способствовать решению украинской проблемы. Он же выступил против односторонних санкций, «которые не соответствуют международному праву», пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МИД Китая о беседе министра с германским коллегой Анналеной Бербок.

По словам главы китайского МИДа, «практика давно доказала, что санкции не только не могут решить проблему, но и создадут новые проблемы <...>, мешая процессу политического урегулирования».

Ван И также заявил, что в вопросах европейской безопасности надо серьезно отнестись к разумным опасениям всех стран, а «законные требования России в области расширения НАТО на восток и в области безопасности должны быть должным образом удовлетворены».

«Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет»

США, тем временем, считают, что Китай не станет помогать России справляться с западным санкционным давлением.



— Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России, — сказал высокопоставленный представитель американской администрации (цитата по «РИА Новости»).

По его словам это означает одно — «как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».

«США должны спросить у себя, кто все это затеял»

Сегодня посольство Китая в России также назвало США настоящей угрозой.

Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру. https://t.co/PzNQFbLAcZ — Chinese Embassy in Russia (@ChineseEmbinRus) February 25, 2022

Так дипмиссия прокомментировала твит представителя информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзяня, который опубликовал картинку с подписью «Список бомбардировок США: мировой тур демократии». На ней представлен перечень американских военных операций за рубежом — от Корейской войны до конфликта в Сирии.

Он же выложил другой пост с подписью: «США должны спросить у себя, кто все это затеял».

The US should ask itself who's the one that started all these. pic.twitter.com/Zxdk1OUG4o — Lijian Zhao (@zlj517) February 26, 2022

— У Китая лучший послужной список в вопросе мира и безопасности. Мы никогда не вторгались в другие страны, никогда не вели опосредованных войн, никогда не стремились к сферам влияния и не участвовали в военно-блочном противостоянии, — написал Чжао Лицзянь.

Недавно представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя критику Вашингтона в отношении нейтральной позиции Пекина по ситуации на Украине, заявила, что США не должны указывать Китаю, как уважать суверенитет и территориальную целостность других стран. По ее словам, за менее чем 250 лет с момента основания США только около 20 лет не предпринимали военных действий, а свое вмешательство оправдывали тем, что это защита «демократии» или «прав человека». Хуа Чуньин подчеркнула, что народ Китая обладает глубоким пониманием и восприятием того, что значит государственный суверенитет.

— Несомненно, что понимание такой страны об уважении суверенитета и территориальной целостности иное, нежели у нас, — указала она.