Китай выступил против санкций и назвал США угрозой для мира

В Китае высказались по поводу санкционной политики — как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, она не может способствовать решению украинской проблемы. Он же выступил против односторонних санкций, «которые не соответствуют международному праву», пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МИД Китая о беседе министра с германским коллегой Анналеной Бербок.

По словам главы китайского МИДа, «практика давно доказала, что санкции не только не могут решить проблему, но и создадут новые проблемы <...>, мешая процессу политического урегулирования».

США, тем временем, считают, что Китай не станет помогать России справляться с западным санкционным давлением.



— Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России, — сказал высокопоставленный представитель американской администрации (цитата по «РИА Новости»).

По его словам это означает одно — «как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».

Сегодня посольство Китая в России также назвало США настоящей угрозой.

Так дипмиссия прокомментировала твит представителя информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзяня, который опубликовал картинку с подписью «Список бомбардировок США: мировой тур демократии». На ней представлен перечень американских военных операций за рубежом — от Корейской войны до конфликта в Сирии.

Он же выложил другой пост с подписью: «США должны спросить у себя, кто все это затеял».

The US should ask itself who's the one that started all these. pic.twitter.com/Zxdk1OUG4o