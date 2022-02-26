Песков: российские войска возобновили продвижение на Украине из-за отказа от переговоров

Как «джихад-мобили» — только «бандер-мобили»

Президент России Владимир Путин в пятницу днем, 25 февраля, отдал приказ остановить продвижение войск на Украине в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, украинская сторона отказалась от переговоров.

— Сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции, — цитирует Пескова ТАСС.

Во время приостановки продвижения основных сил боевые действия в ряде мест все же продолжались.

— Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства — по принципу «джихад-мобилей», только там они сейчас называются «бандер-мобили, — сказал он.



«Санкции весьма серьезные»

Песков прокомментировал и введение санкции. По его словам, Россия заблаговременно готовилась к ним.

— Санкции весьма серьезные — несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Далее по его словам, потребуется анализ с тем, чтобы выработать ответные меры.

— Такие, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, — сказал пресс-секретарь.