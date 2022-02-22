Совфед одобрил использование вооруженных сил России за пределами страны

Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование вооруженных сил страны за рубежом из-за ситуации в Донбассе. Такое постановление единогласно приняли на внеочередном заседании — за него проголосовали 153 сенатора.

Отмечается, что согласие дано на основе общепризнанных принципов и норм международного права. В соответствии с Конституцией РФ президент определяет общую численность формирований ВС РФ, их задачи и районы действий, а также время пребывания за пределами странны, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Вчера вечером Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Затем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией независимости республик нарушает суверенитет Украины.

Также сегодня Совфед ратифицировал договоры о дружбе с ЛНР и ДНР. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, после признания ЛНР и ДНР Россия не допустит новых жертв в ходе конфликта в Донбассе.

Диана Жиленкова