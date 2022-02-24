Байден: мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах

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Президент США Джо Байден анонсировал новые антироссийские санкции из-за проведения РФ специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что России ограничат возможности вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.

Байден озвучил следующие санкции:

страны G7 договорились ограничить возможности РФ в сфере высоких технологий,

санкции коснутся российской космической программы и бондов крупнейших российских госкомпаний,

санкции предусмотрены в отношении ВТБ и ряда других крупных российских банков, их активы заморозят.

Американский лидер сообщил, что намерен узаконить новые антироссийские санкции уже сегодня. Это касается и экспортных ограничений. По мнению Байдена, американские санкции соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT.



США расценивают действия России в Донбассе как нарушение норм международного права. Кроме того, по мнению Байдена, Москва «отвергла все попытки» Штатов разрешить ее озабоченностей в сфере безопасности.

Байден считает, что цель президента РФ Владимира Путина — восстановление СССР, контактов с ним он пока не планирует. Он не исключил, что санкции могут быть введены лично против российского лидера.

Байден также заверил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину. Однако они перебрасывают дополнительные войска в Германию.

В Минфине США после речь Байдена об антироссийских санкциях рассказали более подробно. Меры экспортного контроля, о которых говорил американский лидер, вводятся в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, в частности затрагивают компьютеры, полупроводники, оборудование для защиты информации.

Вместе с этим американский Минфин США исключил из санкций против России поставки сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования.

Санкции вводятся в отношении нескольких российских банков, в том числе Сбербанка. Они распространяются также на ВТБ, банк «Открытие» и его 12 «дочек», «Новикомбанк», «Совкомбанк» и 22 его «дочки».

Гражданам США запретили покупать новые облигации 13 российских компаний. Под эту санкцию вновь попал Сбербанк. Кроме того ограничение действует в отношении «Газпромбанка», «Россельхозбанка», «Газпрома», «Газпромнефти», «Транснефти», «Ростелекома», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлота», РЖД, «Альфа-банка» и «Московского кредитного банка».

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



Вслед за этим последовали санкции со стороны Запада. Их уже ввели Австралия, Великобритания, Канада и ряд других стран.

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