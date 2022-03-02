Минобороны РФ: российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон

Министерство обороны РФ рассказало новые подробности о ходе специальной военной операции на Украине. Российские вооруженные силы взяли под полный контроль украинский город Херсон.

Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт Херсона работают в повседневном режиме, заверили в ведомстве. В городе хватает продовольствия и товаров первой необходимости. По данным Минобороны, продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией Херсона и Херсонской области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.

Кроме того, Вооруженным силам России удалось взять под контроль украинские населенные пункты Токмак и Васильевка. В них военнослужащие Украины добровольно сложили оружие. Их отпустят к семьям после того, как они сделают расписки об отказе участвовать в боевых действиях.

Тем временем в Киеве российские военнослужащие нанесли удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций, вывели из строя аппаратную вещания телевышки. Разрушений жилых домов при этом не допущено. В Минобороны объяснили, что это было необходимо для пресечения информационных атак против России.

По данным Минобороны, поражены еще 67 объектов военной инфраструктуры Украины. С начала спецоперации это число достигло 1 502.

Так, из строя выведены 51 пункт управления и узел связи, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция. Уничтожены 47 самолетов на земле и еще 11 в воздухе, 472 танка и других боевых бронемашин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 46 беспилотников.

Кроме того, утром представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что удалось заблокировать украинский город Мариуполь. Он надеется, что уже сегодня горожане начнут покидать его, и добавил, что необходимо приложить все усилия, чтобы не пострадали местные жители.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.