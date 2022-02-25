Владимир Путин призвал военных взять власть на Украине вместо «шайки наркоманов и неонацистов»

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности по поводу военной спецоперации на Украине. Он уже заявил, что основные столкновения в ходе спецоперации происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями.

— Они несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают к оказанию вооруженного сопротивления, но и, по сути, играют роль заградотрядов, — заявил он.

Нацисты на Украине, по словам Путина, действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове.



Владимир Путин обратился к военным Украины:

— Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.



Еще президент России дал высокую оценку солдатам и офицерам страны.

— Они действуют мужественно, профессионально, героически. Выполняют свой воинский долг успешно, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества.

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.