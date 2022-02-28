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Минобороны: «Россия не начинала военные действия, Россия их завершает»

15:58, 28.02.2022 Сюжет: Военная операция в Донбассе: только проверенная информация

Этому было необходимо положить конец, сообщили в ведомстве

Минобороны: «Россия не начинала военные действия, Россия их завершает»
Фото: realnoevremya.ru

Министерство обороны России прокомментировало ход спецоперации на Украине. Там сообщили: «Россия не начинала военные действия. Россия их завершает».

— Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает, — приводит сообщение Минобороны «РИА Новости».

Также в министерстве сообщили, что в военной операции участвуют только офицеры и контрактники.

Все населенные пункты, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, функционируют объекты жизнеобеспечения, работает транспорт.

Сегодня Министерство обороны России обратилось к мирным жителям Киева. Им заявили, что они могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев — Васильков, которая открыта и безопасна для движения.

— Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве «живого щита» для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы, — заявили в Минобороны РФ.

Также там напомнили, что Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам — то есть мирному населению Киева ничего не угрожает.

Интернет-газета «Реальное время»
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