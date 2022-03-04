Совфед одобрил закон о наказании за фейки о вооруженных силах РФ и призывы к санкциям

Совфед одобрил закон о наказании за фейки о Вооруженных силах и призывы к санкциям. Об этом пишет «РИА Новости».

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Согласно новым поправкам, за распространение ложной информации о действиях ВС РФ грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Во вторник идею о введении уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России, поддержал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.



На прошлой неделе Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ряда российских информационных ресурсов, среди них: «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, «New Times», «Дождь»*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии»*, «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат». Вчера телеканал «Дождь»* объявил о временной приостановке работы.



*Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента.



Татьяна Леухина