Совфед одобрил закон о наказании за фейки о вооруженных силах РФ и призывы к санкциям
Совфед одобрил закон о наказании за фейки о Вооруженных силах и призывы к санкциям. Об этом пишет «РИА Новости».
Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Согласно новым поправкам, за распространение ложной информации о действиях ВС РФ грозит до 15 лет лишения свободы.
Во вторник идею о введении уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России, поддержал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
На прошлой неделе Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ряда российских информационных ресурсов, среди них: «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, «New Times», «Дождь»*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии»*, «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат». Вчера телеканал «Дождь»* объявил о временной приостановке работы.
*Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента.
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