Минобороны России: нацбаты Украины отступают, взрывая мосты и подстанции

Министерство обороны России сообщило о ходе военной спецоперации в Донбассе. По его данным, националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.

На сегодняшний день российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Сбиты семь украинских боевых самолетов, семь вертолетов и девять БПЛА. Также ВМФ РФ уничтожил восемь военных катеров украинских военно-морских сил.

На данный момент подразделения российских вооруженных сил установили полный контроль над городом Мелитополь. Военные ночью нанесли удар с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по военной инфраструктуре Украины.

Что касается группировки войск ДНР и ЛНР, то они при огневой поддержке ВС России продолжают развивать успех наступления. Военные Луганской народной республики продвинулась на глубину до 30 километров и овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Группировка войск Донецкой народной республики при наступлении в направлении Новомайское продвинулась еще на 6 километров.

Вчера в Минобороны России заявили о захвате в рамках операции в Донбассе большого количества вооружения, которое было поставлено на Украину западными странами. Среди него представлены противотанковые ракетные комплексы Javelin от США и NLAW от Великобритании.

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