Председатель Госдумы России сообщил, президент Украины спешно покинул Киев

Такая информация поступила от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с главной государства в Киеве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил , что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов. Об этом пишет «РИА Новости».

— Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — сказал Володин.

По его словам, такая информация поступила от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с главной государства в Киеве — их пригласили во Львов, где Зеленский, как утверждается, находится под охраной неонацистов.

Как отмечает «РИА Новости», вчера Зеленский опубликовал видео, на котором заявил, что он, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк якобы находятся в Киеве.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Ожидается, что в нее войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля. Информацию об этом довели до Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Но из Киева сообщили, что пересматривают идею проведения переговоров с Россией в Минске, ими была выбрана Варшаву. Потом представители Киева исчезли. Потом представитель Зеленского сообщил, что Зеленский готов к переговорам с Москвой. По его словам, президент Украины принял приглашение президента России — он готов обсуждать перемирие и прекращение огня на Украине.

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