ВС России взяли под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое

Вооруженные силы России взяли под контроль на Украине Чистополье, Новополтавку и Жовтневое, а еще выровняли передний край с подразделениями ДНР. От националистических батальонов освобожден город Балаклея, сообщили в Минобороны РФ.



В министерстве сообщили, что в Бородянке, где украинские националисты размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно выйти через коридор в направлении Берестянки. Препятствий для выхода мирных жителей там российские военные не оказывают.

Всего за время операции поражены 1 612 объектов, среди них 62 пункта управления и узла связи, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 РЛС. Уничтожены 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.

Также выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве — по нему ударили высокоточным оружием большой дальности. Он использовался СБУ для психологических операций против России, сообщили в Минобороны. Жертв и разрушений жилых домов нет, сообщает «РИА Новости».

Вчера стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, еще 1 597 получили ранения. Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют — более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. Согласно подтвержденным данным, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины — 572. В Минобороны напомнили, что ни срочники, ни курсанты в специальной операции не участвуют.

Маргарита Головатенко