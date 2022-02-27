Германия увеличивает расходы на оборону и призывает не «вскрывать старых ран»

Уроки Второй мировой войны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне проведения Россией специальной военной операции в Донбассе вспомнил о Второй мировой войне. По его словам, «важной главой нашей общей истории» остается примирение после нее немцев и россиян, пишет ТАСС.

— И я знаю, как тяжело терпеть нынешнюю ситуацию многим гражданам нашей страны, которые родились на Украине и в России, — заявил Шольц. Он призвал не допустить, чтобы события на Украине привели к «вскрытию старых ран и новому разрыву» взаимоотношений государств.

Шольц опасается, что военные действия могут затронуть третьи страны. По его словам, надо ставить цель — не допустить такого развития событий.

Он заверил, что ФРГ не откажется от диалога с Россией. Германия намерена идти по пути дипломатии, однако изменения в германо-российских отношений неминуемы, считает канцлер. Со стороны Москвы он видит «угрозу безопасности».

— Но для диалога нужны две стороны, однако со стороны [президента России Владимира] Путина был недостаток в этом, причем не только в последние недели, — добавил Шольц.

Инвестиции в безопасность Германии

Шольц сообщил о планах по увеличению расходов на оборону страны. По его мнению, подобные «инвестиции» в безопасность Германии помогут защищать ее «свободу и демократию». Для этого власти страны намерены «год за годом» направлять в сферу обороны более 2% от ВВП.

— Мы должны спросить себя — какие возможности есть у путинской России и какие возможности нужны нам, чтобы противостоять этой угрозе сегодня и в будущем, — цитирует «РИА Новости» Шольца.

Увеличение расходов на оборону ФРГ он объяснил не только обязательствами перед союзниками по НАТО. По словам Шольца, роль в принятии такого решения сыграла и забота об интересах Германии:

— Мы также делаем это для себя, для нашей собственной безопасности, — заявил канцлер ФРГ.

Отметим, что накануне Германия одобрила передачу Украине 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии. В целом правительство ФРГ сообщало, что Украина получит в ближайшее время тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. До этого власти Германии заявляли, что они против поставок оружия Украине.



— На путинскую агрессию не может быть другого ответа, — объяснил такое решение Шольц. Сложившуюся ситуацию он назвал «новой реальностью», на которую требуется новый ответ.

Германия намерена стать первой промышленной климатически нейтральной страной

Санкции, которые вводятся против России, затронут и ФРГ. Там это признают. В связи с этим Германия объявила о планах предпринять все необходимые действия, чтобы преодолеть импортную зависимость от отдельных поставщиков энергоносителей.

— Чем быстрее мы выстроим инфраструктуру возобновляемой энергетики, тем лучше. Мы на правильном пути, мы хотим и станем к 2045 году первой промышленной климатически нейтральной страной, — заявил Шольц.

В ближайшее время в короткие сроки ФРГ планирует построить два терминала по приему сжиженного природного газа. Они расположатся в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.



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