Закрытие неба, уход Apple, угроза имуществу россиян: как США будут «причинять боль России»

В ночь на 2 марта США запустили новый виток противостояния

Американские вооруженные силы «не участвуют в конфликте с российскими военными на Украине

Президент США Джо Байден выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». Об этом пишет ТАСС. Приводим главные тезисы

Власти США закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов. Запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США вступит в силу к концу среды, говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства транспорта США.

Вашингтон и его союзники при необходимости могут высвободить дополнительные объемы нефти из стратегических резервов. «Сегодня я могу объявить, что США совместно с 30 другими странами приняли меры для высвобождения 60 млн баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка сыграет в этом ведущую роль», — заявил Байден.

Министерство юстиция США создает специальную рабочую группу для «расследования преступлений российских олигархов». «Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, — хватит», — заявил Байден. США намерены объединить силы с Европой, чтобы забрать «нечестно нажитые богатства».

Американские вооруженные силы «не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься». Однако они все равно направляются в Европу, «чтобы защищать союзников по НАТО, в том случае если [президент России Владимир] Путин решит двигаться дальше на Запад».

США «вместе с союзниками вводят мощные экономические санкции», «отрезают крупнейшие российские банки от международной финансовой системы», якобы «лишая Центробанк РФ возможности защитить рубль». По словам Байдена, таким образ России отрезают «доступ к технологиям, что послужит истощению ее экономических возможностей и на годы вперед ослабит ее вооруженные силы». Власти США примут все меры, чтобы защитить от возможного влияния этих санкций американский бизнес и американских потребителей.

Какие американские компании уходят из России

С российского рынка также уходят американские компании. Так, Apple сообщила об ограничении работы Apple Pay в России. Также из-за событий на Украине прекращается весь экспорт в РФ и ограничивается использование других сервисов. Теперь на официальном сайте Apple в России невозможно приобрести продукцию американской корпорации.

О прекращении сотрудничества с санкционными российскими банками заявила и финансовая компания American Express.

— С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциям, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые попали под влияние (санкции — ред.), и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации, — говорится в заявлении, которое приводит "РИА Новости".

Еще одна американская корпорация — Boeing — заявила, что приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний. Как пишет "Интерфакс", компания уже в минувшие выходные предупреждала клиентов, что они могут столкнуться с потенциальными задержками в запросах на ремонт и техническое обслуживание самолетов в своих конструкторских центрах в России и на Украине.