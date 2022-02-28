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Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента Пескова

21:49, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента Пескова
Фото: kremlin.ru

Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Об этом пишет ТАСС.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, главы «Транснефти» Николай Токарев, бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Мордашов также включены в черный список ЕС. Под санкции подпал и СОГАЗ.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе Евросоюз и США объявили о введении ограничительных мер против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Также Государственный департамент США ввел санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Это связано с проведением военной операции РФ в Донбассе.

Татьяна Леухина
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