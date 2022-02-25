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Макрон: «У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с Путиным по просьбе Зеленского»

08:42, 25.02.2022 Сюжет: Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Макрон: «У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с Путиным по просьбе Зеленского»
Фото: commons.wikimedia.org

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным состоялся по просьбе президента Украины Владимира Зеленского о переговорах.

— У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским, — сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по "Интефаксу").

Фото: kremlin.ru

Самому Зеленскому не удалось связаться с Путиным.

— Я одновременно передал ясным образом это послание Франции Российской Федерации и также передал послание украинского президента российскому президенту. Как вы видите сейчас, это не имело результата, потому что российский президент избрал войну, — продолжил Макрон.

Президент Франции заявил о необходимости сохранения каналов для контактов с России, чтобы добиться перемирия на Украине. Однако сейчас, по словам Макрона, Россия сознательно выбрала иной путь.

Кремль сообщил о разговоре президентов России и Франции ночью:

— В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. Установлено оставаться в контакте.

Интернет-газета «Реальное время»
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