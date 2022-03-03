Мединский рассказал о втором раунде переговоров между Россией и Украиной

Фото: Посольство России в Белоруссии

Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о втором раунде переговоров между Россией и Украиной, прошедших сегодня. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стороны подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. Он назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения существенным прогрессом.

Также Мединский подтвердил, что страны договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев и возможном временном прекращении огня.

— Представители Минобороны РФ и Минобороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс, — рассказал Мединский.

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Дарья Акимова